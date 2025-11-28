ROCHA CANTÚ, SEÑALADO POR N4RÇO Y HUACHICOL, ESTABLECIÓ VÍNCULOS CON LAYDA SANSORES PARA “PROYECTOS” EN CAMPECHE

El reportaje de Latinus reveló que Raúl Rocha Cantú, empresario señalado por n^rçotr^fico, huachicol y tráfico de @rm^s, sostuvo vínculos políticos con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, para impulsar proyectos en el estado. En mayo de 2022, desde su posición como cónsul honorario de Guatemala en el Estado de México, aseguró que se impulsarían obras y negocios con el gobierno de Sansores, durante la visita oficial del entonces presidente López Obrador a Guatemala, donde también intervino el “Novio” de LaydaSansores, embajador de México en ese país. La investigación oficial señala que el combustible robado que Rocha Cantú distribuía en México provenía de la región, lo que pone en foco la relación entre sus actividades y los proyectos anunciados con la administración estatal.

Rocha Cantú, dueño de Miss Universo y con múltiples empresas en México y Estados Unidos, continúa bajo el programa de testigos protegidos de la FGR tras ser señalado por delitos graves, prometiendo entregar información que involucra a funcionarios y empresarios. Su vínculo con Layda Sansores y los negocios que anunció con el gobierno campechano quedan expuestos en el reportaje como parte de la red de relaciones políticas y comerciales que el empresario mantenía mientras enfrentaba investigaciones federales.