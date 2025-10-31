BARCO CHATARRA VINCULADO A HIJO DE AMLO EN CONTRATO DE 15 MIL MILLONES: CÓDIGO MAGENTA

En un video presentado por Código Magenta se expone una presunta red de tráfico de influencias dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), vinculada al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, y a funcionarios cercanos a su círculo. El centro de la investigación es el barco Gazprom II, un antiguo activo de Grupo R, hoy propiedad de Grupo Industrial Durán, señalado como uno de los conglomerados consentidos de la llamada “mafia morena” en Pemex.

Según el reportaje, la embarcación, oxidada y calificada como “activo chatarra”, fue adjudicada mediante un contrato directo a BMS Optec, filial de Grupo Industrial Durán, por más de 15 mil millones de pesos y una duración de 10 años. La investigación detalla que las filiales del conglomerado han recibido contratos multimillonarios durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, incluyendo operaciones de traslado de hidrocarburos en el Golfo de México, mientras que exfuncionarios de Pemex han sido contratados en puestos estratégicos, evidenciando un conflicto de interés que favorece a la empresa del grupo.