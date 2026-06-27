“NO HAY NADA PERSONAL”, RESPONDE SARMIENTO A ACUSACIÓN DE PESCADORES DESALOJADOS DE QUE EL GOBIERNO DE LAYDA NO CUMPLIÓ COMPROMISOS

El secretario de Gobierno de Campeche, Víctor Sarmiento Maldonado, aseguró que el operativo de limpieza en la zona costera responde a criterios ambientales y turísticos, y descartó que exista una intención de perjudicar a las familias pesqueras, sin embargo, no respondió a la acusación de los pescadores de que la Administración de Layda Sansores no cumplió compromisos adquiridos en reuniones previas.

Al insistirle sobre qué les puede decir a los ribereños, quienes denunciaron compromisos no cumplidos del Gobierno de Layda, se limitó a señalar: “Pueden estar tranquilos, vamos a atender el tema”.

El funcionario sostuvo que la acción —coordinada por la Profepa y respaldada por el Ejército, la Guardia Nacional y los tres órdenes de Gobierno— busca recuperar espacios públicos y respetar la normatividad federal en la franja marítimo terrestre.

Sarmiento Maldonado afirmó que el Gobierno Estatal mantiene una postura de diálogo, aseguró que no hay nada personal, que el mar es extenso y hay muchas maneras de realizar estas actividades.

Las declaraciones del secretario se dan luego de que el operativo generara inconformidad entre pescadores, quienes denunciaron que el desmantelamiento de sus palapas se realizó sin previo aviso, y pese a acuerdos previos para la construcción de un mercadito que les permitieran resguardar su producto.