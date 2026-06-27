CAMIONETA DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DERRIBA SEÑALAMIENTO EN CARRETERA CARMEN – ATASTA

Un vehículo perteneciente a una empresa de seguridad privada protagonizó un ∂ccid£nt£ al impactarse contra la base de un señalamiento vial sobre la desviación de la carretera San Antonio Cárdenas–Atasta, a la altura de un taller de aluminios y un restaurante.

A causa del fuerte impacto, la estructura metálica cayó sobre la cinta asfáltica, obstruyendo parcialmente uno de los carriles y representando un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona. Elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar el área, coordinar el retiro del señalamiento y restablecer la circulación vehicular de manera segura.