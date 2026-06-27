SE ROBARON EN EL ISSSTE PLACAS DE RAYOS X QUE CUESTAN $12 MILLONES Y NADIE ESTÁ EN LA CÁRCEL

-“Esto no lo dicen en las mañaneras, y la 4T lo llama transformación pero nosotros impunidad”: Melissa

A través de un video-reporte difundido en Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que entre 2019 y 2022, en el Hospital General “José María y Morelos” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ubicado en la Ciudad de México, se robaron 135 mil 610 placas de rayos X con valor estimado de 12 millones de pesos.

De acuerdo con el testimonio de un trabajador que pidió el anonimato para evitar represalias, en enero de este año 2026 le aceptaron la renuncia a la jefa ese servicio, sin embargo, aún labora en ese nosocomio “como si no hubiera pasado nada”.

Entre otras anomalías, señaló que también sustrajeron componentes para realizar endoscopias.

FIA solicitó una postura del Issste, sin embargo, hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Al respecto, la creadora de contenido Melissa escribió en sus redes sociales: “Escándalo. Esto no lo dicen en las mañaneras. Las vendieron en el mercado negro. Valen 12 millones de pesos. Años después: nadie en la cárcel. La 4T llama a eso ‘transformación’. Nosotros lo llamamos impunidad”.