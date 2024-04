Grave que Layda y Walther no sepan de derecho y hablen de leyes: Portela Rodríguez

Ojalá me denuncien, para demostrarles que el pueblo campechano tiene la razón

Es grave error no saber de derecho y hacer declaraciones lamentables, pues la ley electoral no contempla ninguna violación por la recolecta de firmas, y sólo buscan reprimir la voluntad de los campechanos e incluso me han amenazado para identificar a quienes firmaron, expresó Juan Francisco Portela Rodríguez, del Colegio de Profesionales en Derecho, y dijo que ojalá Layda Sansores y su vocero Walther Patrón lo denuncien, para demostrarles que el pueblo campechano tiene la razón.

De lo expresado en el Martes del Jaguar, explicó que hubo gente que se lo comentó, pues “no veo ese programa, donde dicen puras mentiras. Dejan entrever que me van a denunciar, que no sé de leyes, pero son ellos los que no la conocen ni respetan. Soy abogado, y en la recolecta de firmas no hay ningún delito”.

Las declaraciones tanto de la transmisión como del vocero son desafortunadas, pero si tienen algo que reclamar saben dónde está mi despacho, para recibir alguna notificación, retó.

“Tanto que lucharon contra la represión que dicen vivió la gobernadora, ahora deben voltear a ver a la ciudadanía, porque es increíble que ahora ellos quieran utilizar el arma de la represión para ir contra el pueblo campechano”.

Ojalá hagan la denuncia en mi contra —puntualizó—, para ir a las instancias que sean necesarias y demostrar que el pueblo campechano tiene la razón.

No son sólo 80 las personas que reclaman, y ahora que saben son más de cinco mil les ha entrado el temor de que la solicitud del juicio que elaboramos organizaciones civiles, prospere.

Portela Rodríguez advirtió que estudian las declaraciones vertidas “para tomar la mejor decisión (demandas), pues los campechanos y un servidor vemos represión y muchas amenazas”.

Aceptó que el ambiente electoral se ha enrarecido. “Hay amenazas y las recibimos porque dimos la cara y estuvimos al frente de la recolecta de más de cinco mil firmas para presentar la solicitud de juicio político”.

“Las declaraciones amenazantes de funcionarios del Gobierno del Estado contra un servidor, serán analizadas y actuaremos en consecuencia”, sentenció.

En cuanto a si pedirá protección de las autoridades electorales, externó que se debe ser muy cuidadoso, pues soy candidato de oposición y tendría custodia del Gobierno que hoy reprime.