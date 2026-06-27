POR APAGÓN BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL 180 QUE CONECTA A TABASCO CON CARMEN; ¡TOMEN RUTAS ALTERNAS!

Habitantes mantienen bloqueada la carretera federal 180, tramo Villahermosa–Frontera, a la altura del kilómetro 17, que conecta con Ciudad del Carmen, en protesta por la falta de energía eléctrica en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el cierre inició alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando los inconformes acordaron impedir el paso vehicular para exigir el restablecimiento del servicio.

La circulación permanece paralizada en ambos carriles, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, mantenerse atentos a la información oficial y utilizar rutas alternas mientras se resuelve la situación.