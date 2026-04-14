CAMPECHE SERÍA PARA MOVIMIENTO CIUDADANO EN 2027 MIENTRAS MORENA DOMINA EL RESTO DEL PAÍS

De acuerdo con los datos mostrados en las gráficas de LaEncuesta.mx, el panorama rumbo a las gubernaturas de 2027 perfila un dominio amplio de Morena en la mayoría del país; sin embargo, Campeche se desmarca como el único estado donde Movimiento Ciudadano aparece con ventaja, al registrar 39.4% de preferencia frente a otras fuerzas políticas, en un escenario que se describe como más competido y abierto en comparación con el resto del territorio.

En contraste, Morena encabeza las preferencias en entidades del noroeste como Sonora, Sinaloa y Baja California, así como en el centro-sur con estados como Guerrero, donde alcanza hasta 50.6%, además de mantener ventaja en zonas del norte-centro como Zacatecas y San Luis Potosí; mientras que el PAN solo logra posicionarse con fuerza en Aguascalientes y Querétaro, lo que refuerza la lectura de un mapa mayoritariamente guinda, con Campeche como el punto donde Movimiento Ciudadano cambiaría el rumbo electoral.

Fuente: LaEncuesta.mx