LA VIDA SIGUE PERO DEBE CAMBIAR AFIRMA ENTRE LÁGRIMAS UNA JOVENCITA DE URUAPAN CUYO PAPÁ TAMBIÉN FUE ASESINADO

A través de un video en sus redes sociales, la opinóloga libertaria Gloria Alfa y Omega dio a conocer la entrevista que realizó Eva Maria Beristain a una adolescente de Uruapan cuyo papá, productor de aguacate, fue asesinado. La joven relató que por esa razón sintió feo lo ocurrido con Carlos Manzo, aunque su padre no tuvo marcha, a la cual ella asistió sola.

En su publicación, Gloria Alfa y Omega agregó el mensaje cada vez que un palero de Morena quiera deslegitimar la lucha y el descontento de los jóvenes, enséñenles este video.

Entre lágrimas, la adolescente expresó sentí feo lo de Carlos Manzo porque también le pasó a mi papá, solo que él no tuvo marcha. Y por eso ya se me hace normal que a gente le quiten la vida, aunque por momentos digo que no es normal y me llegan mis tristezas y sentimientos, y aunque la vida tiene que seguir, debe cambiar.

Reveló que a su papá le arrebataron la vida por ser el único testigo que quedaba del homicidio del dueño del local donde fue a cenar, y que, en otros hechos, cuatro tíos también fueron asesinados y los tiraron por ahí.