CUANDO RICARDO ANAYA ENCARÓ A ROSARIO PIEDRA PARA DECIRLE QUE LLEGÓ A LA CNDH MEDIANTE UN FRAUDE

-Maneja con ineptitud el organismo, defiende a la 4T contra la ONU en el tema de los desaparecidos y es herencia maldita de AMLO: Cuervo

En medio de reclamos por falta de apoyo a madres buscadoras y de la alerta internacional emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las desapariciones en México, recobró fuerza en redes sociales el momento en que el senador Ricardo Anaya encaró en octubre de 2024 a Rosario Piedra Ibarra, a quien acusó de llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante un fraude y de no cumplir su función, pese a lo cual fue reelecta.

Fue en la comparecencia de la aún funcionaria cuando el legislador e integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le preguntó a Piedra con cuántos votos fue electa en 2019, a lo que ella respondió que no recordaba el dato exacto, y el panista dijo que le sorprendía su falta de memoria, tomando en cuenta que fue una “elección fraudulenta”.

Anaya precisó: “Votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos, no se reunió la mayoría calificada. Usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea uno por uno cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo sido esto materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación hoy nos salga con que no recuerda el episodio”.

Sobre el tema, el analista político identificado como Cuervo ironizó: “No creo que Rosario Piedra Ibarra, a sus casi 80, tenga todos sus dientes, pero los que tenía se los voló Ricardo Anaya. Le comprueba el fraude de su elección y de paso la ineptitud brutal con la que maneja la CNDH, que ahora se da el lujo de defender a la 4T contra la ONU, en el tema de los desaparecidos. Nunca, México, vivió tal abyección y tuvo una CNDH tan miserable y arrastrada al poder. Qué haremos con esta infame Lacra Rosario Piedra?… una herencia maldita de López Obrador, el odiador de México”.