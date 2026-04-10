APARECE NARCOMANTA EN LA COLONIA RENOVACIÓN I

Ciudad del Carmen.- Movilización de agentes policiacos generó la aparición de una supuesta narcomanta en la colonia Renovación I de Ciudad del Carmen, la mañana de hoy viernes 10 de julio, en la cual amenazan a 2 personas.

A pesar del reporte al 911 y de la movilización de los genízaros, en la Vicefiscalía General Regional con sede en la Isla sólo tenían una breve notificación.

La manta fue colocada en un punto de la citada colonia, y el mensaje está dirigido a 2 personas identificadas como “Hana” y “Chepina”, a quienes acusaban de diversos delitos y las amenazan para que vayan de la colonia.