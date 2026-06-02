INVESTIGACIÓN A NARCOPOLÍTICOS DE MORENA, DESACELERACIÓN ECONÓMICA, VIOLENCIA Y TENSA RELACIÓN CON EU EN 2 AÑOS DE SHEINBAUM

-“¿HABRÁ ALGO QUÉ CELEBRAR? YO CREO QUE NO”

Por: Nelly Márquez

Al señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el domingo dos años de su triunfo electoral, la exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche, Nelly Márquez Zapata, cuestionó: “¿Pero habrá algo que celebrar en estos dos años?”.

En un video difundido en sus redes sociales, resumió: “Investigación a narcopolíticos de Morena, desaceleración económica, incertidumbre por las reformas judiciales, violencia en todo el país, desabasto de medicamentos, rezago educativo y una muy tensa relación con Estados Unidos han marcado el Gobierno de Sheinbaum”.

La 4T, añadió Márquez Zapata, presume del respaldo popular, pero a la hora de dar resultados ha fracasado rotundamente. Asimismo, preguntó: “¿Los mexicanos vivimos mejor de dos años a la fecha?”, y respondió: “Yo creo que no. Entonces no hay nada que celebrar”.

A las imágenes agregó: “De dos años a la fecha, los mexicanos vivimos peor, no hay nada que celebrar”.