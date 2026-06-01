ACRIBILLAN A UN HOMBRE RUMBO A LA CHIQUITA

Escárcega.- La violencia volvió a sacudir la entidad la tarde de este lunes, cuando un hombre fue atacado a balazos y perdió la vida sobre la carretera que conduce a la comunidad de La Chiquita, en un hecho que generó una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios disparos de arma de fuego, al menos dos de ellos en el abdomen y el lado derecho del tórax, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir auxilio.

El ataque ocurrió de manera repentina y generó alarma entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona. Minutos después, patrullas de diversas corporaciones arribaron al sitio y acordonaron el área para impedir el paso de curiosos y preservar posibles evidencias.

Mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes, el cuerpo permaneció sobre la banqueta en espera del levantamiento legal.