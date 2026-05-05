LLEGARÁN 8 PATRULLAS PERO NO LA TRANQUILIDAD; “LAYDA Y MARCELA NOS HAN QUEDADO MUCHO A DEBER”: ROBERTO SIMÓN

Ciudad del Carmen.- El anuncio de la entrega de 8 patrullas a Ciudad del Carmen ha generado más dudas que tranquilidad a la ciudadanía, que acusa falta de vigilancia efectiva, de disciplina y de compromiso de los policías. El gestor social Roberto Simón Díaz aseveró que aunque el equipamiento es un avance, persiste la desconfianza hacia muchos elementos, pues sólo “pasean” en las patrullas y se dedican a extorsionar en lugar de aplicar una verdadera estrategia de seguridad, y exigió a la gobernadora Layda Sansores y a la jefa policiaca Marcela Muñoz que escuchen a los carmelitas, “porque nos han quedado a deber mucho”.