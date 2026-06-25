$4 MILLONES PARA TRANSMITIR EL MUNDIAL, $9 MILLONES EN UN BARCO DE MAL GUSTO… ¡Y COLCHONETAS VIEJAS PARA TERAPIAS DE JUBILADOS!

Circula en redes.- En sus redes sociales, el creador de contenido Martín Antonio Serrano Arroyo criticó al Gobierno del Estado de Campeche por destinar 4 millones de pesos al pago de derechos de transmisión del Mundial de Fútbol y “tirar a la basura” 9 millones para un barco de mal gusto, y le exigió erogar aunque sea 10 mil pesos en la compra colchonetas nuevas para terapias de jubilados de la ciudad capital.

Serrano Arroyo escribió: “Así como se destinó 4 millones de pesos como pago para transmitir el Mundial de Fútbol, así como se ha tirado a la basura 9 millones de pesos para hacer un barco de mal gusto, así, le pido al Gobierno del Estado de Campeche, destine, aunque sea $10.000 pesos destinados a la compra de colchonetas nuevas para el uso de terapias para nosotros los jubilados de esta ciudad”.

Y recriminó: “No es justo que tengamos que recibir este servicio en colchonetas que están en estas condiciones. Que no me digan que no hay dinero, dinero siempre hay, sólo hay que saber para qué o para quién no habrá”.

A su publicación anexó dos imágenes de colchonetas en malas condiciones.