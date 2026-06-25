PABLO GUTIÉRREZ SOLICITA LICENCIA DEFINITIVA A LA ALCALDÍA

Ciudad del Carmen.- El presidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, presentó formalmente al Cabildo su solicitud de licencia definitiva para separarse del cargo, con el propósito de participar en un proceso electoral.

En el documento, fechado el 25 de junio de 2026, el edil fundamenta su petición en disposiciones de la Constitución federal, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios y el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Carmen.

La solicitud establece que la licencia surtirá efecto a partir de la fecha en que sea autorizada por el Pleno del Cabildo.

Gutiérrez Lazarus señala que su separación del cargo tiene como finalidad ejercer plenamente sus derechos político-electorales como ciudadano, sin que el desempeño de la presidencia municipal represente un impedimento o limitación para participar en el proceso correspondiente.

Finalmente, agradece al Cabildo la atención brindada a su petición y queda en espera de la determinación que adopte el órgano colegiado.

En respuesta, el Ayuntamiento de Carmen convocó a la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo para mañana viernes 26 de junio a las 18:00 horas, donde uno de los principales puntos será la discusión y, en su caso, aprobación de la licencia definitiva del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.