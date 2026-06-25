EL BARQUITO DE $9 MILLONES DE ADDA SOLÍS GENERA CRÍTICAS CIUDADANAS Y REABRE EL DEBATE SOBRE LAS PRIORIDADES DEL GASTO PÚBLICO

-ES DE HIERRO Y LATÓN

San Francisco de Campeche.- La estructura del barco pirata que anunció la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, es de hierro y latón, que costó 9 millones de pesos, y está prácticamente concluido en medio de comentarios ciudadanos sobre si realmente este proyecto representa una prioridad para la capital del Estado.

Contrario al anuncio entusiasta de la funcionaria, las labores detrás de la barda metálica para dar forma a los mástiles, velas y demás diseño, a cargo de una empresa foránea, según señalaron diputados, generó críticas y burlas en redes sociales, donde incluso un creador digital exigió que alguien le explique qué es.

Y es que ante este proyecto denominado “Legado Astilleros”, decenas de campechanos han señalado que la estructura está lejos de ser un atractivo turístico de impacto y no va acorde con la imagen histórica del malecón, cuya imagen, afirman, debe ser mejorada con trabajos de calidad, por lo cual los 9 millones de pesos asignados debieron destinarlos a rubros como salud o a la construcción de paraderos dignos para el transporte urbano.

El debate y la discusión surgieron de nuevo sobre las prioridades en el ejercicio del dinero público y la priorización de proyectos tomando en cuenta las necesidades de la población, que este barquito de hierro y latón de 9 millones de pesos no atenderá.

A todo esto, también surge la pregunta: “¿Cuándo transparentarán las autoridades el monto de inversión de esta y la anterior estrategia de promoción turística?”.