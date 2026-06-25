DOS BOCAS REGISTRA NUEVA FALLA Y PEMEX ASEGURA QUE NO HAY RIESGOS

Dos Bocas, Tabasco.- Una falla eléctrica registrada la tarde de este miércoles 24 de junio provocó un paro operativo en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, lo que ocasionó que el quemador principal incrementara su actividad y derivó en el desalojo preventivo de algunas áreas de las instalaciones.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió tras una interrupción en el sistema eléctrico de la refinería, por lo que se activaron los protocolos internos de seguridad para llevar las plantas de proceso a una condición segura.

Horas más tarde, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería Olmeca se encuentra en proceso de arranque luego del paro registrado en la planta de generación eléctrica.

La empresa precisó que la falla ocurrió a las 14:24 horas en el sistema de cogeneración y aseguró que no existe una situación de emergencia, además de descartar riesgos para el personal, la población y el medio ambiente.