RICARDO SALINAS PLIEGO DEMANDA A AMLO Y DENUNCIA PERSECUCIÓN FISCAL

México .- Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, reveló que interpuso una demanda contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el procurador general por incumplimiento de contrato, en medio del conflicto fiscal que mantiene con el gobierno mexicano por más de 70 mil millones de pesos.



En una entrevista con Código Magenta, el empresario explicó que existía un acuerdo firmado con la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo, avalado por el procurador fiscal y el secretario de Gobernación, pero que posteriormente las autoridades dejaron de reconocerlo. “Pensaron que con esa presión me iban a callar. Y pues no sucedió así”, afirmó.



Salinas Pliego aseguró que está dispuesto a pagar impuestos, pero cuestionó lo que calificó como “una persecución política disfrazada de justicia fiscal”. Recordó que su grupo ha pagado ya 278 mil millones de pesos en impuestos y que sus propuestas de acuerdo fueron rechazadas en dos ocasiones, generando fricciones con la administración actual.



El empresario también negó depender de contratos gubernamentales y subrayó que su lucha no es solo personal: “Creo que es mucho más importante luchar por un país que tenga futuro, a aceptar que una mafia de criminales se quede con el país y nos despoje”. Además, alertó sobre la presión fiscal que pueden enfrentar grandes compañías, mencionando casos de empresas internacionales como Walmart.



En un momento más informal, Salinas Pliego comentó que el expresidente lo había invitado a celebrar Año Nuevo en Palenque, pero que no asistió.

Entrevista completa: