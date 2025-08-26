EN REDES: ¡PRIMERO LOS CAMPESINOS, AHORA LOS TRABAJADORES! TRASLADAN OFICINAS DE CONCILIACIÓN DE LA CAPITAL A CARMEN

Al subrayar que ayer fueron los tribunales en materia agraria, Gabriel Abarca Villamonte, abogado en materia laboral, lamentó el anunciado cierre de las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la ciudad capital para trasladarlas a Ciudad del Carmen, pues esta decisión aleja al trabajador, al ciudadano, de una justicia pronta y expedita.

Todos -recalcó-, deberían tener cerca un Centro de Conciliación para ir, solicitar una cita y dirimir las diferencias que se tengan con su patrón.

Ahora, los interesados tendrán que prever las nuevas metodologías y dinámicas para trasladarse o tener conciliaciones desde la vía remota, aunque aún no está claro cómo será la dinámica, subrayó Abarca Villamonte, y criticó que “pudo más una cuestión de logística-burocrática que el tener cerca una instancia tan importante aquí en nuestra ciudad capital”.