CAMPECHE: COMUNIDADES SUPUESTAMENTE BENEFICIADAS POR EL PROYECTO “CAMINOS SACACOSECHAS” QUE PRESUME LAYDA, DENUNCIAN MENTIRAS, PLAGIO Y FRAUDE: CRUZ CARRANZA

El periodista Enrique Pastor Cruz Carranza publicó en las redes sociales de la gobernadora Layda Sansores San Román un comentario, señalando irregularidades en el proyecto “Caminos Sacacosechas” que fue presentado en su pasado informe de gobierno.

En su mensaje, Cruz Carranza asegura que el proyecto estaría marcado por mentiras, plagio y fraude, presuntamente denunciadas por las comunidades que debían ser beneficiadas. Además, menciona que según declaraciones del Ing. Ramón Ochoa, se habrían gastado millonarios presupuestos con la supuesta complicidad del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mensaje concluye ofreciendo su disposición para entregar información y aclarar el tema, asegurando: “Espero le interese el tema y estoy a sus órdenes cuando así lo determine”.