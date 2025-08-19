“AHORA EL SALARIO TE ALCANZA PARA LO FUNDAMENTAL”, ASEGURAN LAYDA SANSORES Y ESTEBAN HINOJOSA

OMITEN QUE CAMPECHE SUPERA LA MEDIA NACIONAL EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA

El secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, defendieron que en México “los ingresos actuales permiten cubrir lo mínimo necesario para subsistir”, asegurando que la pobreza multidimensional ha disminuido gracias al incremento en los salarios y a la política social de la llamada Cuarta Transformación.

Hinojosa explicó que la medición de la pobreza multidimensional considera carencias sociales como falta de vivienda adecuada, servicios básicos, salud, seguridad social, educación o alimentación. Señaló que 15 millones de personas salieron de la pobreza por ingresos porque “lo que ganan ahora les alcanza para lo fundamental”. Destacó que el aumento de los ingresos contribuirá a reducir con mayor rapidez la pobreza multidimensional.

Por su parte, la gobernadora Layda Sansores afirmó que el alza en los salarios demuestra un cambio real. Recordó que por décadas se argumentó que no se podía tocar el salario mínimo porque generaría inflación, pero hoy, dijo, se ha demostrado lo contrario: “Se pudo y seguimos muy bien. El dólar abajo, la cosa es que vamos bien y esto es una hazaña”. Sansores aseguró que estos resultados son parte del “humanismo” de la Cuarta Transformación e invitó a la ciudadanía a convertirse en “predicadores” de los avances del actual gobierno.

Sin embargo, el panorama en Campeche refleja un contraste. El estudio revela que el 36.7 por ciento de la población campechana vive en situación de pobreza, lo que equivale a 347.5 mil personas, superando el promedio nacional de 29.6 por ciento. En pobreza extrema, el 5.8 por ciento de los habitantes —55.3 mil personas— enfrenta condiciones aún más críticas, cifra superior al 5.3 por ciento registrado a nivel nacional.