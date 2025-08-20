“A MÍ NO PUEDEN DECIR QUE DISCRIMINO A UNA MUJER INDÍGENA, … DESDE QUE LLEGUÉ DIJE VOY A APRENDER MAYA PARA SENTIRME MÁS CERCA”: LAYDA SANSORES

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se justifico tras la polémica de sus declaraciones en las que afirmó que “ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”. La mandataria sostuvo que sus palabras no fueron discriminatorias y aseguró que ha buscado fortalecer la cercanía con los pueblos originarios. “Créame que desde que llegué dije voy a aprender maya y aprendo el maya precisamente para sentirme más cerca de las mujeres y de los hombres indígenas porque sé que muchos dejaron de hablar su lengua que es bellísima, tiene muchas metáforas, tiene poesía y porque el temor a ser discriminados entonces es para estar más cerca de ellas”, señaló.

Sansores defendió que durante su gestión se ha dado “todo el realce” a las comunidades indígenas y recordó que tanto en su toma de protesta como en la de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizaron ceremonias con representación de pueblos originarios. “A mí no pueden decir que estoy discriminando a una mujer indígena, jamás hemos tratado de ponernos sus trajes, de valorar su vida, su trabajo, en fin, creo que hay un cambio”, puntualizó en un intento por frenar las críticas hacia sus dichos.