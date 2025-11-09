domingo, noviembre 9, 2025
Lo último:
Locales

VECINOS BLOQUEAN LA CALLE 8 EN SAMULÁ EN PROTESTA POR EL PROBLEMA DE TRANSBORDO DEL SISTEMA DE KO’OX

Vecinos de las colonias Miguel Hidalgo, Kanisté y Samulá cerraron la calle 8 para protestar contra los ajustes del sistema de transporte público Ko’ox. Afirmaron que la nueva organización afecta a trabajadores, estudiantes y adultos mayores, porque ahora deben hacer transbordos que aumentan los gastos y complican sus tiempos de traslado.

Los habitantes exigieron que la autoridad del transporte restituya las rutas originales y advirtieron que no abrirán la vialidad hasta obtener una respuesta que atienda las necesidades reales de estas colonias.

También te puede gustar

PISOTEAN NUESTRA DIGNIDAD, ACUSAN CAMPESINOS EN MENSAJE A LAYDA

Campeche tiene finanzas sanas, destacan en eje 5, Gobierno Eficiente y Moderno

Pese a que los Reyes Magos no llegaron a sus casas, niños mantienen la esperanza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *