VECINOS BLOQUEAN LA CALLE 8 EN SAMULÁ EN PROTESTA POR EL PROBLEMA DE TRANSBORDO DEL SISTEMA DE KO’OX

Vecinos de las colonias Miguel Hidalgo, Kanisté y Samulá cerraron la calle 8 para protestar contra los ajustes del sistema de transporte público Ko’ox. Afirmaron que la nueva organización afecta a trabajadores, estudiantes y adultos mayores, porque ahora deben hacer transbordos que aumentan los gastos y complican sus tiempos de traslado.

Los habitantes exigieron que la autoridad del transporte restituya las rutas originales y advirtieron que no abrirán la vialidad hasta obtener una respuesta que atienda las necesidades reales de estas colonias.