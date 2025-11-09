“SE VE QUE NO LES INTERESA EL PUEBLO”, RECLAMAN VECINOS DE SAMULÁ Y OTRAS COLONIAS A LA GOBERNADORA Y AL DIRECTOR DEL ARTEC

Vecinos de Miguel Hidalgo, Kanisté, Sinaí y Samulá acusaron a la gobernadora Layda Sansores San Román y al director del ARTEC de no interesarles el pueblo, al expresar: “Se ve que no te interesa el pueblo, junto con la gobernadora”. Señalaron que la falta de respuesta del funcionario y de la mandataria confirma que no escuchan a quienes los eligieron. Recordaron que “el pueblo siempre tiene la palabra” y advirtieron que, si continúa la indiferencia, aplicarán un “voto de castigo” en próximas elecciones.

EXplicaron que el motivo de su protesta es el rechazo total al transbordo del sistema Ko’ox. Indicaron que las nuevas rutas alargan los viajes hasta hora y media, afectan a personas con movilidad limitada y han provocado despidos por retrasos. Afirmaron que no quieren más paraderos ni rutas modificadas, solo que regresen las rutas antiguas que los llevaban de forma directa al mercado. Advirtieron que este bloqueo es apenas el inicio y que, si el director del ARTEC y la gobernadora no atienden sus demandas, organizarán paros de camiones y movilizaciones hacia el Palacio de Gobierno.