LEGISLADORES A CUENTA

Nunca como ahora, Campeche había tenido tan numerosa representación en el Congreso de la Unión: seis senadores, de los cuales dos son de Morena, uno de Moci y tres del PRI; así como 8 diputados federales, de los que tres son de Morena, tres del PRI, uno del PAN y otro de Movimiento Ciudadano.

Tenemos 14 legisladores federales que no han hecho valer su mayor “peso político” si los comparamos con otras legislaturas en donde el número era mucho menor. Hay muchas causas que explican esta infertilidad política.

La más importante es que cada quien lucha desde su trinchera. No ha habido un factor que los cohesiona en pos de una causa común. Tampoco existe un liderazgo entre ellos mismos, que se haya esmerado en unificarlos para que, como un frente común, exijan por ejemplo, más participaciones federales a Campeche.

A ello se suma la falta de liderazgo de la gobernadora Sansores. S8implemete no se ha interesado en tejer lazos de amistad o intentos de acercamiento con ellos, ni siquiera por alguna causa diplomática o de estética política. Han prevalecido sus rencores y resentimientos, más que la búsqueda del beneficio para el pueblo de Campeche.

Por eso los saldos en cuanto a participaciones son tan miserables. Según las cifras preliminares, para 2026 le van a recortar a Campeche alrededor de 5,800 millones de pesos, con menos dinero para salud, seguridad, carreteras, electrificación, etcétera.

En sus redes social, el diputado federal priísta sostuvo que “de 2018 a la fecha el Gobierno Federal de Morena le ha quitado a Campeche más de 15 mil millones de pesos en infraestructura, más de 3700 en salud más del 50 por ciento y eliminaron programas como caminos rurales pueblos mágicos apoyo a migrantes y medio ambiente”.

Y tiene razón. Aunque también debería explicar por qué no se vio a los legisladores federales priístas en las batallas legislativas para evitar estos recortes. Ni ahora, ni en los últimos siete años de los gobiernos morenistas.

Es cierto, la principal responsable de este maltrato federal a Campeche y a los campechanos, es la gobernadora Sansores. O no existe esa amistad que ha presumido primero con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, o no es amistad sino pose política. Lo cierto es que nunca habían tratado tan mal a Campeche.

No se daña a la señora Sansores con esos recortes. El mal se le hace al pueblo. Y si ya de por sí estábamos jodidos (según ha dicho Layda), ahora estaremos peor. Y “gracias” a estos gobiernos de la 4T.