ARREMETE ROBERTO REYES CONTRA LA DIRIGENCIA DE MORENA EN CAMPECHE; ACUSA DESPLAZO DE FUNDADORES Y FAVORECER A FORÁNEOS

El exdiputado local y aspirante de Morena a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Roberto Reyes Jiménez, arremetió contra la dirigencia de su partido al acusarla de haber perdido el rumbo y la ética, además de abrir las puertas a personajes que, afirmó, representan ideologías contrarias a los principios del movimiento.

El morenista sostuvo que quienes encabezan actualmente al partido han permitido que personas ajenas a la militancia histórica ocupen espacios de toma de decisiones, mientras los fundadores fueron relegados pese a haber construido la estructura de Morena desde sus inicios.

Reyes Jiménez afirmó que los militantes fundadores fueron utilizados durante la consolidación del partido y posteriormente desplazados. “¿Y los fundadores? ¿Y los que pusimos el cuerpo y el alma en la construcción del partido? Nos hicieron a un lado, nos utilizaron como mano de obra política y nos desecharon. Hoy no somos más que números de sus estadísticas y afiliados”, expresó.

También criticó la participación de personas provenientes de otras entidades en la conducción política de Morena en Campeche, al asegurar que desconocen la realidad del estado y frenan su desarrollo.