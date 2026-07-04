EL DIARIO DE LA TÍA

Impopular

–“Qué casualidad que en esta semana en que se dan a conocer las encuestas del mes pasado sobre la cada vez más decadente popularidad de la Tía, le haya nacido la idea rifar boletos para que dos personas puedan ir al partido de futbol de la selección nacional este domingo. Y lo que me llama la atención es que mucha gente le dijo en sus redes sociales que debería renunciar, ya que eso sí le daría gran alegría a toda la población” narró entre divertido y serio el bolero don Memín.

–“Ella dice que es un donativo de su parte, así como del tal Pablito y de Esteban Dido Champotonero, como si ellos sacaran de su cartera el dinero para comprar las entradas al estadio, los boletos de avión y el pago del hotel y viáticos de quienes ganen la rifa, cuando todos sabemos que ese dinero sale del presupuesto público” se quejó doña Chela.

–“Ningún político utiliza su dinero personal para financiar sus actividades, recordó el viejo Julián, mucho menos cuando lo que se busca es comprar popularidad, simpatía o respaldo ciudadano. Lamentable que la gobernanta no se haya dado cuenta que por más volantines que dé, no se podrá ganar el cariño del pueblo jamás. Ha decepcionado a todos, se ha peleado con muchos y su trabajo no dio resultados en ninguna parte. Así regale mil boletos, la gente la seguirá repudiando” aseveró.

–“Leyendo las encuestas más recientes, intervino el poeta Casimiro, observo que en su porcentaje de aprobación ya se encuentra entre el 2.8 y el 3.8 por ciento, o sea, en su parte más baja no tiene el respaldo ni de tres de cada 10 encuestados, y eso es muy serio porque confirma que su gestión ha sido nefasta y que no podrá corregir en un año lo que no pudo hacer en cinco. Es el peor Gobierno que hemos tenido y me atrevo a afirmar que es incluso el más corrupto”.

–“Me llamó mucho la atención dijo el obeso Memín, que cuando la Tía anunció en sus redes sociales que daría a conocer una sorpresa, muchísima gente le dijo que la mejor noticia que estamos esperando es que se vaya. Le falta poco más de un año, pero si se puede ir antes mejor, eso sí sería beneficioso para toda la población, le dijeron”.

–“Y no dijeron mal, intervino doña Chela. Hasta los propios militantes de su partido, y sobre todo los que van a ser candidatos quisieran que la Tía se vaya de una vez y que permita que una persona capaz se haga cargo de los destinos del Estado. No sé qué espera doña Claudia para ofrecerle una embajada en la Siberia. Que la manden lo más lejos que se pueda para que no la volvamos a ver por acá” demandó.

–“Que tus deseos de cumplan a cabalidad” le deseó sinceramente don Julián, a lo que todos respondieron: “Que así sea!”