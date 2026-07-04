CARMEN: LA CFE PROMETE MEJORAR SERVICIO Y VECINOS DE SAN ANTONIO LEVANTAN BLOQUEO CARRETERO

-Si no hay los resultados esperados, los pobladores protestarán de nuevo el próximo fin de semana

La circulación sobre la carretera federal 180, a la altura de San Antonio Cárdenas, fue restablecida luego de que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó para ofrecer solución al problema de los apagones.

Aunque el tránsito ya fue reabierto, los pobladores advirtieron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, y que en caso de no obtener los resultados esperados, harán nuevo plantón el próximo fin de semana.

Se recomienda a los automovilistas transitar con precaución por la zona y mantenerse informados ante cualquier cambio en la situación.