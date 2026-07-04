CAMPECHE: AYUNTAMIENTOS NO PUEDEN FUMIGAR PARA PREVENIR EL DENGUE: ORLANDO ALVARADO; “SÓLO DESCACHARRIZAN”

-La Secretaría de Salud lo hace porque se debe garantizar que los insecticidas cumplan la norma y evitar riesgos a la población, justifica, y revela que fue activado el código preventivo

Al revelar que la Secretaría de Salud de Campeche activó el Código Dengue para reforzar las acciones preventivas en esta temporada de lluvias, su titular Orlando Alvarado Rivadeneyra precisó que los Municipios sólo pueden “preparar” el territorio con campañas de descacharrización para eliminar criaderos, pero no fumigar porque, justificó, hay que garantizar que los insecticidas cumplan con la normatividad.

Aunque los Ayuntamientos pueden participar en la coordinación de las fumigaciones éstas están a cargo de la dependencia a su cargo, para garantizar el uso de insecticidas que cumplan con la Norma Oficial Mexicana y evitar riesgos para la población, explicó.

Alvarado Rivadeneyra reveló que sostuvo reunión virtual con las autoridades municipales, para coordinar los trabajos de descacharrización, fumigación y mitigación del mosquito transmisor.

Y remarcó: “Los municipios deberán preparar el territorio mediante campañas de descacharrización para eliminar criaderos, mientras la Secretaría de Salud será la responsable de las fumigaciones con insecticidas autorizados y maquinaria especializada.

Precisó que la dependencia tiene brigadas distribuidas en las 3 jurisdicciones sanitarias, suficiente abasto de insecticidas y equipos en condiciones óptimas para atender la temporada.

Alvarado Rivadeneyra indicó que los Municipios considerados de mayor riesgo o “foco rojo” son Carmen, Champotón y Campeche, el primero el que presenta el mayor nivel de vulnerabilidad por sus condiciones geográficas, y que hace 2 semanas inició formalmente la campaña de fumigación, y son programadas entre 7 y 8 acciones diarias en distintas localidades del Estado.