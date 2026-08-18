OPINIÓN: PODER Y DINERO: INMINENTE CAÍA DE MORENA DEL PODER | Por Víctor Sánchez Baños

RETIRO DE VISA A ANDY PROFETIZA UNA CALAMIDAD PARA MORENA

* Carta de AMLB a Trump, cándidamente tierna * El Jr. no entiende que no existe para EU * El soberano se cree que es símbolo de la soberanía mexicana * Visa, es decisión soberana *¿Y, sus propiedades en EU? * Ese es el pánico * Claudia sale al quite, pero quedito * EU las quita a delincuentes y gente que es una amenaza * Lo hace contra criminales en todo el mundo * Centenario de Fidel Castro y los changoleones de la 4T * Exhausta Layda Sansores compra zapatos en Madrid * Le borra las plumas al apache de Amex * Nahle oculta su sospechosa riqueza * Nestlé impulsa talento joven

Cien veces al día burlamos nuestros propios defectos censurándolos en los demás. Michel de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés.

El jueves por la noche Andy López Beltrán, el junior que había prometido no inmiscuirse en política y orgullo de su padre, Andrés Manuel El Pejelagarto López Obrador, se revolcaba como chinicuil en comal.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, le había retirado la Visa de turista y, por ende, no puede pasar la frontera hacia ese país. Pero, desde hace varias semanas y apenas se le ocurrió a su papi divulgarlo para movilizar a sus cabezas huecas a movilizaciones preelectorales.

Iracundo, respondió con una carta al presidente Donald Trump. Un minúsculo personaje de la retorcida política mexicana ha osado en cuestionar una decisión del Imperio (con “I” mayúscula por el tamaño de la economía y poderío). Por ser hijo del pejelagarto, no le da ninguna representación, ni tamaño para exigir respuestas a una decisión de Estado.

Andy demuestra candidez conmovedora. Misma que tienen muchos juniors que ha vivido en el lujo sin haber trabajado un solo día de sus vidas.

Pero vayamos a la otra realidad. Andy está preocupado, porque no podrá llevar a sus sobrinos a Disneylandia (no está casado, ni tiene hijos).

¿Cómo cuidará las millonarias propiedades que tiene en Estados Unidos, sus cuentas bancarias y otros “valores”?

Existen investigaciones e informes de prensa que lo vinculan con redes de operadores financieros, esquemas inmobiliarios de lujo compartidos y un fuerte rastreo de activos por parte de agencias estadounidenses.

Indagaciones periodísticas exhaustivas de medios como Latinus identificaron que el círculo íntimo y presuntos prestanombres de López Beltrán operan en EU mediante empresas de hospedaje exclusivo que manejan una plataforma llamada Annex, dedicada a la renta de alojamientos de ultra lujo en México, Japón y Estados Unidos.

A través de esta red, se detectaron dos propiedades en Seattle. Una de ellas es la conocida comercialmente como Harry’s Guest House. Informes señalan que López Beltrán ha utilizado dichos inmuebles para estancias personales y celebraciones.

Loa operadores clave son sus amigos de la infancia y socios: Diego Jiménez Labora y Alejandro Castro, En EE.UU., la firma SRPPROP junto al estadounidense Seth Peterson.

Esta estructura según las pesquisas, es el mecanismo de dispersión de los recursos obtenidos mediante contratos gubernamentales en México.

El Departamento del Tesoro de EU, según informes de inteligencia, señala que agencias de Estados Unidos indagan si López Beltrán y otros miembros de su familia movilizaron recursos sospechosos hacia cuentas en paraísos fiscales.

La mira está puesta sobre presuntos operadores financieros. Se ha reportado el seguimiento a transferencias multimillonarias realizadas por personas ligadas a su círculo (como Amílcar Olán), incluyendo transferencias internacionales con destino a naciones como Suiza, presuntamente originadas de las utilidades de contratos del Tren Maya y redes de contrabando de hidrocarburos.

Esto y mucho más está en juego al que quiere ser gobernador de Tabasco y algún día seguir los pasos de su padre rumbo a la Presidencia. Sueños guajiros ya que le pisan los talones desde Washington, donde el escrutinio del gobierno estadounidense lo llevó a perder la Visa.

Como dato para algunos vírgenes mentales. Estados Unidos cancela visas a extranjeros por motivos de seguridad, política exterior, corrupción o vínculos con delincuentes. En cualquiera de estos escenarios, Andy está hundido en problemas criminales.

PODEROSOS CABALLEROS

SHEINBAUM: En su mañanera, la presidente Claudia Sheinbaum calificó de injerencista en la política mexicana la decisión del Departamento de Estado de EU. Procuró no mencionar nombres de los funcionarios que tomaron la decisión, pero sabe perfectamente que la propuesta fue aprobada en el escritorio de Marco Rubio. Esto, y lo sabe Claudia, es el preámbulo de lo inevitable: van tras los políticos de Morena que han afectado la seguridad de Estados Unidos, mediante sus lazos con el crimen organizado, encabezados por AMLO. Ya que con sus narcopolíticos no se mete EEUU, entonces los estadounidenses responden con más señales. Gobernadores, secretarios de Gabinete y líderes de Morena, son investigados por los fiscales por acusaciones directas de los grandes capos del crimen organizado mexicano, presos en Nueva York. Este es apenas el inicio. No estoy, como mexicano, contento con lo que pasa, pero a ello llegó la voracidad e impunidad de los nuevos “señores” del saqueo. Veremos más sorpresas en los próximos días. La corrupción política mexicana se internacionalizó.

FIDEL CASTRO: De verdad no entiendo a quienes, pese a la evidencia física y legal, del genocidio de los hermanos Fidel y Raúl Castro, contra el pueblo cubano, sigan con la misma cantaleta de indilgar a EEUU el fracaso del socialismo sesentero. Los changoleones (es descripción, no calificativo) con el mismo libro que no leen bajo el sobaco, siguen justificando la ineptitud, corrupción y miseria de 15 millones de cubanos. Hablan de un bloqueo a la isla. Si existiera como dicen los zurdos que les gusta vivir como Carlos Slim pensando como Carlos Marx, entonces por qué México le regala petróleo y alimentos al gobierno actual de Manuel Díaz Canel. Por qué reciben miles de millones de dólares, que se queda la cúpula en el poder. Mientras el pueblo viste harapos los dirigentes del partido comunista, usan trajes italianos. A cien años del nacimiento de Fidel, no hay nada que festejar. Al contrario. Hay que repudiar al régimen dictatorial cubano.

ESTADO POR ESTADO

CAMPECHE: Como está la corrupción de Morena en el poder que, desde la lejanía de Madrid, la gobernadora guinda Layda Sansores, intimida a los medios locales para que no divulguen información acerca sus onerosas vacaciones a Europa, donde compró ropa de marca de varios miles de dólares; viaja en primera clase y, por si fuera poco, hasta adquiere joyería que ni en toda la vida de un trabajador campechano podría comprarse algo que ella lo adquiere singularmente. Por cierto los zapatitos que compró en Serrano, una exclusiva tienda del Corte Inglés, lo hizo con su esfuerzo. Sí, estaba exhausta por caminar y cargar los fajos de billetes del pueblo.

VERACRUZ: ¿Qué esconde la gobernadora Rocío Nahle? Su declaración patrimonial fue clasificada como “confidencial”. Su enorme riqueza, obtenida desde que llegó a la diputación federal por Morena y después en la secretaría de Energía, con López Obrador, no debe esconderse a menos que sea producto de delitos. El periodista Jorge García Orozco, solicitó esa declaración patrimonial y le respondieron, como es costumbre en el gobierno de Morena, que no es pública. Deveras los expertos en saquear al país con impunidad y cinismo, tienen el pudor de evitar que todo México se entere.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): La estrategia corporativa de Nestlé, al mando en México de Fausto Costa, impulsa talento joven para reducir la brecha laboral en México. La compañía asegura que benefició a millones de personas mediante oportunidades reales de desarrollo, emprendimiento y capacitación profesional frente a los grandes y nuevos retos actuales.

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