sábado, octubre 3, 2026
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“EN CAMPECHE, TODO AL REVÉS”; EN UN HOSPITAL A UN ABUELITO LE DAN DE ALTA ¡PERO TAMBIÉN LO DIERON POR MUERTO!, Y LO DEJAN SIN PENSIÓN

A través de sus redes sociales, el creador digital yucateco Alex Gómez dio a conocer que en Campeche un adulto mayor fue a retirar su pensión del Bienestar pero le dijeron que se la podían dar porque ya estaba muerto.

Explicó que el señor había sido víctima del ataque de unas abejas y fue hospitalizado, pero al darle de alta le elaboraron, firmaron y entregaron un acta de defunción, y cuestionó: “Campeche, ¿cómo no quieres que digamos que haces las cosas al revés, si puras pendejadas haces?”.

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