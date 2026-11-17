La verdad de las cosas es que esas cifras alegres a nadie engañan porque podemos palpar nuestra triste realidad de retrocesos y de rezagos no superados en esta Administración…

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos de tertulia con rostro de preocupación. A su casa arrojaron un montón de trípticos, folletos y revistas donde se habla de los “resultados” del Gobierno de la Tía y de su exsecretario de Bienestar, y creyó que ella vivía en otro país, en una realidad diferente o que había quedado ciega, porque no veía nada de lo que los publicistas gubernamentales tanto presumen.

–“La verdad estoy muy preocupada, le dijo a su compadre don Memín. Porque entro a mi Facebook personal y también me atosigan con anuncios de los “resultados” de este Gobierno y nos pintan como si nuestro campechito retrechero ya estuviera al nivel de una entidad canadiense. Ya solo falta que nos comparen con Dubai” se quejó.



–“Eso de promocionar las obras de la Tía y magnificar hasta las vueltas que dan el tren ligero o los camiones del Ko’ox, es algo cíclico, pero también sintomático. Significa que según sus encuestas y sondeos, el pueblo no sabe en qué se han invertido tantos miles de millones de pesos que ha re vivido el Gobierno, pero que no se ven por ningún lado”.

–“Es cierto, concedió el viejo Julián. A mí también me han llegado esos folletos y esos anuncios por Internet. Por ejemplo, presumen que invirtieron 885 millones en dar mantenimiento y reparación de 295 kilómetros de caminos rurales, pero no dicen en dónde y mucho menos suben las imágenes o videos de esas acciones, por lo que supongo que son obras fantasmas para justificar el desvío multimillonario de recursos. Lo que sí abunda en las redes sociales son imágenes del mal estado de las carreteras estatales repletas de baches y hoyancos, que han propiciado numerosos accidentes de mortales consecuencias” subrayó.

–“Según esos anuncios. A nuestro Estado han llegado en el último año más de un millón 699 mil turistas que dejaron una derrama de 4 mil millones de pesos, pero la realidad del sector turístico no refleja esas cifras. Aún más, dicen que en 46 eventos de convenciones llegaron unos 51 mil convencionistas, pero tampoco he podido constatar la veracidad de esos datos”.

–“A menos que sean turistas que vengan sin zapatos, por lo que nunca se pararon en el parque principal en busca de que alguien se los lustre, o son fantasmas que no usan calzado, pero la mera neta es que la crisis golpea a todos y no se han visto esos números que ostenta doña Jaguara en sus informes”.

–“Una de dos, dijo doña Chela, o ya se va, y está presumiendo el ‘legado’ que según ella nos está dejando, o necesita engañarnos para que volvamos a votar por su partido y su candidato que no levanta, Pero la verdad de las cosas es que esas cifras alegres a nadie engañan porque podemos palpar nuestra triste realidad de retrocesos y de rezagos no superados en esta Administración”.

–“Pues si ya se va que le vaya bien, pero que deje de gasta el dinero público en sus revistas, folletos y demás, porque es dinero y tiempo perdidos, a nadie logran engañar” aconsejó el bolero don Memín.