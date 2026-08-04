OPINIÓN: LIDERA MORENA SOLO EN 4 ESTADOS: ARROJA ENCUESTADORA PULSO MX | Por: Miguel Ángel Vega C.

Tal y como se ha venido pregonando y calculando, para Morena las elecciones del 2027 serán un episodio muy lejano de lo que se hubiera visto si hubieran hecho un gobierno serio, responsable, cumplidor, alejado de tanto descaro y la desfachatez con que se han conducido algunos de sus personajes que han denigrado en gran medida la imagen del partido y se han llevado entre las patas a los futuros candidatos a los diferentes cargos de elección popular que se la jugarán el próximo año, seguramente muchos de ellos buenos y con buenas intenciones.

Ese es precisamente el panorama que dejó claro la empresa encuestadora PULSO MX, al revelar que son solo en cuatro estados de los 17 donde habrá cambios de gobernadores, donde Morena pudiera tener asegurado el triunfo. Y el otro fenómeno que revela esta encuesta es que, aunque ya millones de mexicanos estaban hartos del PAN y del PRI, por tanto desorden y atrocidades cometidos por los gobiernos de Morena, han preferido regresarle el apoyo al tricolor y blanquiazul, bajo la premisa de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Y es que una realidad innegable es que Morena, como oposición criticó severamente a los gobiernos del PRI y del PAN, y lo hizo con razón, prometiendo que llegando al poder daría solución a todas las irregularidades cometidas por gobiernos panistas y priistas. De hecho, esa fue la bandera que en su momento abrazó ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y 30 millones de mexicanos le creyeron y votaron por él, ganando la presidencia en el 2018.

Después en el 2024 le alcanzó su falsa narrativa y ataques a la oposición para hacer ganar a su candidata CLAUDIA SHENBAUM PARDO. El problema grave se les vino cuando en este sexenio se empezaron ventilar varias atrocidades tan graves como el robo del siglo, el huachicol donde el estado dejó de recibir 600 mil millones de pesos, en operaciones donde involucran como cabecilla a su hijo ANDY LOPEZ BELTRAN. A eso súmele el caso que le siguió con La Barredora del senador morenista ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, liderada por su jefe de seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, HERNAN BERMUDEZ REQUENA.

Pero en lugar de que la sociedad mexicana viera un afán de castigar a los responsables de estos hechos, lo único que ha visto es un encubrimiento y una impunidad indignante. Pero a eso súmele todavía más, nos referimos al escándalo mundial que se les armó con el caso del gobernador con licencia RUBEN ROCHA MOYA, el senador ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, más los otros ocho, de los que dos ya se entregaron. Estas razones, sumadas a otros casos, de gobernadores acusados de narcos, son las que seguramente arrojaron los siguientes resultados en la encuesta que le platicamos. Los únicos estados que tiene asegurados Morena son: Baja California Sur con un 26.5 % de la intención del voto de la población; Igual Nayarit con un 28.9 % a su favor; Guerrero con un 28.0 % y finalmente Quintana Roo con el 29.8 de la intención del voto. Nótese que en estos cuatro estados los desfiguros de los gobiernos morenistas no han sido tan escandalosos. Y si nos vamos al PRI, son 6 estados donde gana en la intención del voto.

Pero aquí tenemos algunos estados donde los gobiernos de Morena han sido de los peor. Por ejemplo, Sinaloa donde el tricolor aventaja con el 32.8 % y es que nos queda claro que mucha gente no quiere nada con Morena, por la situación tan grave de inseguridad en vive hace dos años: Luego le sigue Michoacán, donde el gobierno de Morena encabezado por ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, no ha pelado un chango nalgadas, mediocre a mas no poder. Aquí lo que sacó del ruedo a Morena fueron las extorsiones que cargan locos a los michoacanos, pasando por el crimen del alcalde de Uruapan CARLOS MANZO. Ante ello el PRI lidera con 33 por ciento de la intención del voto. Luego el mismo PRI lidera con 33.8 por ciento en Zacatecas, que se ha distinguido por los gobiernos morenistas de los Monreal, donde el crimen se pasea por las calles como Pedro por su casa, provocando ríos de sangre y dolor en la población y ahí está el resultado.

Los otros estados donde lidera el PRI, son Colima con 28.5%; Tlaxcala con 34.7 por ciento y Nuevo León con 29.3 por ciento, donde SAMUEL GARCIA ESPINOZA, no pudo posicionar a Movimiento Ciudadano, por sus bisnes descarados que se aventó en su momento con el gobierno federal para que no lo metieran a la cárcel por faltantes millonarios en su gestión al frente de la entidad.

El PAN aparece muy bien posicionado con cinco entidades a su favor, entre ellas Sonora, con 22.5 de la intención del voto y con un precandidato en la persona de ANTONIO ASTIAZARAN GUTIERREZ, que es apoyado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil que han visto que los gobiernos de Morena, hablan de grandes inversiones, pero solo alcanzan a ver grandes rezagos. Chihuahua con un 35.4 % de la intención del voto, es otro estado que lidera el PAN y difícilmente lo rebasará otro partido. Baja California Norte con 25.3 a favor del PAN, donde nos queda claro que la que desgració a Morena en esta entidad fue la gobernadora MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA y la gente no quiere nada con el partido oficial. Y el bastión panista de siempre es Aguascalientes con un 39.2 por ciento de la intención del voto, el estado con el panismo más fuerte. Por supuesto que Querétaro volverá a ser del PAN, porque es un gobierno que ha dado resultados y donde prevalece uno de los mejores ambientes de seguridad en el país.

Es raro escuchar balaceras como en Querétaro, como en Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Guerrero. Y los estados que aparecen solitarios, uno a favor de Movimiento Ciudadano, son Campeche con un 24.6 por ciento de la intención del voto. Aquí nos queda claro que quien desgració a Morena en esa entidad es la propia gobernadora LAYDA SANSORES SAN ROMAN, una mujer extravagante en su apariencia y su vestuario, pero con una mediocridad notoria para gobernar al grado que el pueblo bueno y sabio del que habla le dio la espalda.

Y el otro estado solitario se llama SAN LUIS POTOSI, donde con un 29. 8 por ciento lidera el Partido Verde Ecologista de México. Y antes de finalizar le diremos que otras desventajas que acechan a Morena, son las siguientes:

1) Los mexicanos pobres e ignorantes de los que AMLO se burlaba en su conferencia mañanera, ya están bien informados de que si votan por un partido diferente al guinda, no les quitarán sus programas sociales.

2) Morena muy difícilmente podrán tener el control del crimen organizado en las próximas elecciones, como lo tuvo en las anteriores, precisamente por todo lo que se les ha descubierto y además Estados Unidos los tendrá en la mira.

3) Y muchos estados a Morena es le ha caído la coalición “Juntos Haremos Historia”, toda vez que incluyendo a Sonora, ni el PVEM ni el PT jalan con Morena como antes y son claras las disputas y diferencias que mantienen.

4) Hay decenas de miles de morenistas que a estas alturas les da vergüenza decir que son de ese partido, por el montón de escándalos tan vergonzosos que se les han publicado. Y por lo tanto votarán por quien sean menos por los candidatos de Morena. Una de las ventajas que podría aprovechar Morena, es que logró hacer suyo el INE con GUADALUPE TADDEI ZAVALA a la cabeza, quien es evidente que de forma incondicional actuará en favor del oficialismo en lo que se ofrezca.