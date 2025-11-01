LA OTRA CARA | EXIGEN TRANSPARENCIA Y TRATO DIGNO TRABAJADORES DEL COBACAM

Por: Hubert Carrera Palí

CADA INJUSTICIA SERÁ NUESTRA BANDERA DE LUCHA: SITCOBACAM

Injusticia, corrupción y hostigamiento laboral, sigue siendo el pan nuestro de cada día en el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), donde el director general, César González David con su horda de incondicionales han emprendió feroz embestida en contra de quienes no se doblegan a sus cochinos intereses.

Durante una asamblea de carácter privado se tomaron decisiones trascendentales para mejorar las condiciones laborales, salariales y de prestaciones de los trabajadores. “Nunca nadie más debe permitir una asociación delictuosa donde con tu cuota pagas al mismo abogado que te debe defender, pero que en realidad lo hace únicamente a favor del patrón-Abarca y Asociados-, o te enjuicia y nunca más la Comisión de Honor haga el papel de la Santa Inquisición”, sentencio Nicolás Guzmán, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sitcobacam).

Pese a engañosos ofrecimientos de promoción escalafonaria del director general del plantel César González, quien cuentan con el visto bueno de la gobernadora Layda Sansores Sanromán, su Incondicional secretaria de gobierno Elisa Hernández y como operadora la subsecretaria Martha Sanromán, el sindicato independiente consolida su fortaleza a pasos importantes, no obstante, el susurro que de manera permanente le hacen a docentes y a administrativos para para que abandonen esta lucha.

Es cierto, a algunos ya le llegaron al precio, pero muchos más que conocen muy bien los negros y sucios antecedentes y procederes de César González David, así como de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobacam) Ana Isabel May Cardeña, con la complicidad del abogado Gabriel Abarca, “traduciremos cada obstáculo en fortaleza y cada injusticia en nuestra bandera de lucha”, sentenció Guzmán.

Goliat no es indestructible y mucho menos invencible como algunos piensan, gracias al respaldo y estoicismo de cada agremiado, la lucha por cada espacio y cada logro contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en el Contrato Colectivo (CC), mediante el recurso de Amparo Indirecto obliga al patrón a respetar y cumplir con la legitimidad laboral.

No más chantajes y amenazas, la lucha es firme, de cada obstáculo haremos una fortaleza y de cada injusticia enarbolamos la bandera de lucha hasta fallecer en la raya si es posible, advirtió el dirigente del Sitcobacam.

Celebró que la lucha solidaria por el bienestar de los trabajadores en todo el Estado esté rindiendo frutos derribando murallas y fortalezas de acero. Eso sin duda, como bien dice Guzmán, es una fortaleza frente al desconocimiento, ignorancia, soberbia y la corrupción que juntos, dirección, sindicato con la complicidad del despacho “Abarca” quieren imponer como modus operandi.

Para nadie es secreto que muchos planteles educativos foráneos han sido relegados y marginados de los beneficios que se comparten de modo exclusivo en cuanto de derechos laborales. Tampoco es mentira que ese “gran anuncio” de climatizar los más de 30 centros educativos en todo el estado es solo parte de una narrativa engaña bobos que lleva ya más de seis meses sin cumplir por parte del director general César González; los resultados no son esperados, por supuesto.

Sin embargo, sí hay dinero para cumplirle gustitos y caprichitos para pagar carísimos hoteles (Edzna) donde regularmente se le ve quitado de la pena compartiendo viandas y el mejor licor en una alberca a en grata compañía.

Claro su vida privada no nos interesa, pero sí el hecho de que como funcionario público de Morena su desempeño como director general del Cobacam es paupérrimo, deja mucho que desear, sobre todo con la base laboral a quienes supuestamente debería defender de los abusos laborales junto con el sindicato

En el Cobacam los criminales de Morena se han apoderado de la plaza haciendo y deshaciendo a las medidas de su antojo sin importar dejar sin comer a 900 familias que dependen del salario de docentes, administrativos, basificados y no basificados, total, todo es lo mismo, los corren y listo, en tanto que la Secretaría de la Contraloría (@SECONTCampeche), bien gracias, solo es un florero más, sin principios y escrúpulos