CRISIS ECONÓMICA TAMBIÉN AFECTA LA VENTA DE HOJAS DE PLÁTANO, LAMENTAN; “NO REPUNTA NADA POR FALTA DE DINERO DE LA POBLACIÓN”

En la víspera de las celebraciones en honor a los difuntos, los vendedores de hoja de plátano para tamal reportan bajas ventas en el mercado local, pues a decir del comerciante José Cruz Rivera González, la demanda ha sido menor en comparación con años anteriores, lo que atribuyó a la falta de dinero de la población.

“El año pasado para esta fecha ya había buena venta. Ahora está muy difícil, no repunta nada”, lamentó, y señaló que actualmente el paquete de hoja cuesta entre 8 y 12 pesos.

Reveló que hay abundante mercancía debido a que no hubo afectaciones por lluvias o vientos, lo cual evitó alza significativa de precios. Rivera González recordó que en 2024 él y sus compañeros comerciantes vendieron más de 50 mil paquetes, y aunque este año cuenta con suficiente producto, teme que las ventas no alcancen el mismo nivel, pero aún así mantiene la esperanza de que hoy y mañana 2 de noviembre la demanda aumente por la preparación de tamales para altares y ofrendas.