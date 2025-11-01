A LA BAJA LA VENTA DE DULCES TRADICIONALES POR ALZA EN CASOS DE DIABETES, REVELAN; “AHORA MUCHOS COMPRAN POQUITO PARA PROBAR”

La elaboración y venta de dulces tradicionales atraviesa una etapa difícil en Carmen, debido a que el consumo ha disminuido considerablemente debido al aumento de personas con diabetes y al incremento de precios de los insumos, reveló María Jesús Rodríguez Rodríguez, quien desde hace más de 40 años se dedica a esta labor artesanal.

Explicó que aunque continúa trabajando todo el año con frutas como ciruela y almendra, la demanda ha caído y el interés del público ya no es el mismo.

“Antes la gente compraba por kilo, ahora muchos sólo piden un poquito para probar, pues ya no pueden comer dulce”, lamentó.

El año pasado vendió alrededor de 500 kilos, la mitad de lo producido, y este año teme que la situación se repita a pesar del esfuerzo por no aumentar precios, pese a que los costos del azúcar y otros insumos siguen al alza.

Rodríguez Rodríguez confió en que en los primeros dos días de noviembre, las ventas mejoren por la colocación de altares, aunque reconoce que las tradiciones “ya no se viven como antes”.