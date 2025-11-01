sábado, noviembre 1, 2025
ERICK REYES AMENAZA CON DENUNCIA POR DIFAMACIÓN A REPORTERO

· Le exige pruebas de señalamientos públicos de que la diputada Verónica Roca ante en campaña adelantada

Pese a las denuncias públicas de actores políticos y ciudadanos y las peticiones a las autoridades electorales a que intervengan ante campañas adelantas en algunos Municipios, entre ellos Carmen, el dirigente estatal de Morena en Campeche, Eric Reyes, dijo no tener conocimiento de que legisladores o funcionarios de su partido estén utilizando recursos públicos para promover su imagen con miras a las elecciones de 2027, y ante la mención de que la diputada Verónica Roca ha sido señalada de autopromocionarse, afirmó que no conoce el tema, y a la pregunta de un reportero de si no ve lo que hacen los diputados, respondió con una amenaza: “Son las 2 de la tarde, espero que en una hora me puedas pasar las pruebas, porque si no las hay va a tener que proceder ella por difamación.

El chilango insistió en que no conoce ningún caso de funcionarios que incurran en actos anticipados de promoción, y retó a que sean presentadas las pruebas. “Si las hay, que levanten su denuncia. No conozco ningún caso. Si tienes pruebas, pásamelas”, reiteró.

Negó conocer o tener relación con René Bejarano, quien recientemente reapareció en la escena política y fue señalado por algunos militantes como figura cercana a grupos internos. “No sé qué anda haciendo René Bejarano, yo estoy en Morena”, señaló cortante.

