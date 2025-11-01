EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

ECONOMÍA, DE MAL A PEOR CON LAYDA

Los pésimos resultados del gobierno de Layda Sansores no dejan de salir a la luz. De acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), difundido antier por el Inegi, la economía de Campeche es la peor del país y continúa decreciendo, registrando cinco trimestres en caída, en una espiral descendente mostrada desde principios del 2024, la cual se ha profundizado este año.

Campeche, bajo la nefasta batuta de Layda Sansores, tuvo el desempeño mas bajo del país, con un declive de -13.4%, y en las actividades secundarias, aquellas relacionadas con la industria, exhibe un desplome de -16.9% durante el segundo trimestre del 2025, con respecto al segundo trimestre del 2024. Desde que inició el Gobierno de Todos los Sansores, han empeorado casi todos los indicadores, como aquellos relacionados con la seguridad.

La situación económica del Estado es alarmante, las pocas obras se asignan en su mayoría a empresas foráneas que se llevan sus utilidades a otros estados. El empleo informal sigue creciendo mientras la atención médica, el transporte público, el turismo y la seguridad cada vez están peor. Agonizan agricultores, ganaderos y pescadores, y aún no se implementa ninguna estrategia para revertir la debacle que trajo el sansorismo a la entidad.

PÉSIMA PLANEACIÓN Y SERVICIO DEL KO’OX.

Y precisamente, porque ahora atraviesan la peor crisis económica en la historia, los campechanos no han parado de expresar su enojo y frustración por el pésimo servicio que ofrece el nuevo transporte urbano Ko’ox. Los usuarios tienen que caminar varias cuadras para llegar a los paraderos, además de tener que tomar hasta tres o cuatro camiones de ida y vuelta para llegar a su destino. Peor aún, no se hicieron paraderos adecuados para discapacitados.

“Como la gobernadora, tiene vehículos y chofer, para que la lleven hasta la puerta de su casa, no pensó en los ciudadanos… los camiones llegan retrasados, son una porquería… es un vil desmadre el servicio… tendremos que pagar el doble o el triple por las mismas rutas… ahorita con la lluvia, ni pinches paraderos puso… están mal las rutas de los camiones… es un desastre para todos… que se suban y no paguen, no se vale tanto abuso… no sabes nada de planeación, ni gobernar, por eso Campeche está peor…” fueron algunas de las expresiones ciudadanas recabadas en los paraderos.

El malestar ciudadano no deja de crecer, muchos comienzan a convocar a un plantón de protesta, porque ciertamente estaban mejor antes. No se niega que los camiones son modernos y vistosos, pero no cubren las rutas como hacían antes. ¿Cuánto tiempo más tendrá que subsidiar el servicio de transporte el Gobierno? Se espera que se intensifiquen las protestas apenas intenten cobrar. Veremos.