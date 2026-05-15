AUMENTA “PIRATERÍA” EN LA SONDA DE CAMPECHE POR CRISIS PETROLERA, ALERTAN
Al resaltar que los responsables usan lanchas que se confunden con las ribereñas, Delfino Merino Tlatzalo, trabajador jubilado del sector petrolero, alertó que los atracos a embarcaciones en la Sonda de Campeche han aumentado por el desempleo derivado de la cancelación de contratos y pagos pendientes a empresas en Carmen.
Además, consideró que esos “piratas” modernos conocen bien la operación marítima o han trabajado a bordo, pues saben qué hay en los barcos a atracar y hasta en plataformas, y reveló que muchos casos no son reportados o denunciados por la pérdida de confianza en las autoridades ante la falta de resultados, “han sido rebasadas por la delincuencia, e incluso tiene rato que no hay vigilancia de la Marina”.