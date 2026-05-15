JUBILADOS DE PEMEX INTERCEPTAN A SHEINBAUM PARA DENUNCIAR FALTA DE SERVICIOS MÉDICOS

-“NO PUEDE SER”, SEÑALA LA PRESIDENTA

San Francisco de Campeche.- A su llegada a bordo de una Suburban negra a la inauguración de la pasteurizadora de leche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue interceptada por un grupo de jubilados de Pemex para denunciar que no tienen servicio médico.

Primeramente, Sheinbaum Pardo expresó: “Ya lo estamos arreglando”, y al preguntar a los inconformes dónde son atendidos, le respondieron que en ningún lado. Luego, la mandataria interrogó en qué hospital los atendían y le dijeron que en el Vossan, subrogado, y ahora tendrán que rentar un cuartito para que la doctora les programe citas.