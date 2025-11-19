CHOFER DEL KO’OX BLOQUEA EL TRÁFICO AL DETENERSE 40 MINUTOS EN UN PARADERO… ¡PARA COMER!; RECIBE AIRADO RECLAMO CIUDADANO

Como si los reclamos ciudadanos por los transbordos no fueran suficientes, el conductor de un camión Ko’ox detuvo la unidad durante 40 minutos en un paradero para comer, lo que bloqueó el paso vehicular en detrimento de terceros y le valió el airado reclamo de un afectado: “Mueve tu chingado camión, coño, estorba… Eso es paradero, no estacionamiento, perro… ya mero te quedas a dormir, idiota. A todos atrasas, buey”.

Y ante la justificación del chofer del transporte público de que estaba en un paradero, el conductor particular le soltó: “Tiene un chingo de pedos el Ko’ox y la cag… tú también. Haz tu parte”. Luego, en plática con su copiloto expresa: “Sí, están bien locos estos bueyes, no hay poder humano que lo mueva… No, pero está comiendo este cabrón”.

Así, la percepción ciudadana ante este servicio de transporte no mejora y refuerza la percepción de desorden.