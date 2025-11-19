CAE ALUMNO DEL COBACAM DURANTE ENSAYO DE PIRÁMIDES HUMANAS; NO HAY INFORME OFICIAL DE SU ESTADO DE SALUD

Tenabo.- Sin que hasta el momento se conozca su estado de salud ni exista un comunicado oficial de la institución, un alumno del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) cayó desde lo alto de la pirámide humana que formaba junto con otros compañeros durante los ensayos realizados en el campo deportivo “Miguel Hidalgo”.

La práctica se llevó a cabo debido a que mañana está programada la exhibición.

Versiones extraoficiales señalan que el estudiante habría caído de cabeza, aunque esta información no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades del plantel.