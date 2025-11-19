miércoles, noviembre 19, 2025
“¿SHEINBAUM MIENTE O LA ENGAÑARON?”: JUAN ORTIZ; AFIRMA QUE AUMENTO SALARIAL DEBE SER MAYOR A LA INFLACIÓN, PERO LA REFORMA ESTÁ “CONGELADA”

Luego de que durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “en la Constitución ya está establecido que el aumento al salario mínimo debe ser mayor a la inflación”, el analista político Juan Ortiz aclaró que es falso, pues dicha reforma (que también contempla un aumento base a trabajadores como maestros o médicos) está “congelada” por Morena.


Juan Ortiz explicó que aunque ya fue aprobada por diputados, senadores y la mayoría de congresos locales, sigue congelada en su último paso: su declaratoria constitucional por el Congreso federal, y preguntó: “¿No le han dicho (a Sheinbaum Pardo) nada Ricardo Monreal o Adán Augusto?”.

