¡RUIN! GOBIERNO DE LAYDA INTENTA DESVIRTUAR LAS PROTESTAS LEGÍTIMAS CONTRA EL KO’OX E IMPONER: ASÍ ES CAMPECHE NOTICIAS

En una publicación a través de sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias denominado Así es Campeche Noticias criticó al Gobierno morenista de Campeche que encabeza Layda Sansores, por portarse ruin al intentar desvirtuar las protestas ciudadanas contra los transbordos y rutas del Ko’ox, acusar y amenazar argumentando falsamente que es obra de “líderes de MOCI”, en lugar de ver y escuchar a los campechanos, y todo para imponer y pagar su deuda con el grupo empresarial al que entregó el transporte público.

El escrito señala: “En Campeche nadie, ningún ciudadano, puede cuestionar la legitimidad de los movimientos sociales en las diversas colonias para manifestar su rechazo al nuevo sistema de transporte Ko’ox. Sólo lo hace el Gobierno de Morena. Pero no porque dude realmente de la legitimidad de las protestas sociales, sino más bien como una estrategia ruin para intentar desvirtuar los reclamos de la población e imponerles los impopulares transbordos y las nuevas rutas. Y la estrategia es implementada por las más altas autoridades, por los burócratas que pueden ser obligados, por sus medios maiceados y por su amplia red de bots para replicar publicaciones y/o recitar las de la competencia”.

Y agrega: “Primero fue la propia gobernadora Layda Sansores en su Martes del Jaguar, quien levantó el dedo acusador y usó la política del miedo y la amenaza. ‘La ruta de Siglo XXI ya estamos muy avanzados cuando se les ocurre a unos líderes de MOCI… es una vergüenza para su partido’, dijo, sin terminar la frase. ‘Ya tenemos quiénes son, eso es un delito, detener el transporte, cerrar las calles, no lo vamos a tolerar porque estamos lastimando a otros ciudadanos’, advirtió. ‘Ya tenemos el registro de quiénes son y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, además cuenta como delito de motín, si tomas el transporte, si detienes a un ciudadano o funcionario. Ya tenemos retractados quiénes son y contra todos ellos…’, volvió a dejar a medias sus palabras”.

En tanto —prosigue— hoy por la mañana, medios oficialistas publicaron supuestas conversaciones de diputados naranjas “incitando” a vecinos de sus distritos a levantarse contra el Gobierno y el Ko’ox. También ello es falso. En los mensajes difundidos jamás se lee una instrucción, una orden, una propuesta o sugerencia o algún tipo de incitación a la protesta social. Ellos lo saben, pero intentan demostrar lo contrario porque esa es la estrategia para desvirtuar la legitimidad de las inconformidades sociales y los levantamientos espontáneos en las colonias. Es ruin y traicionero, porque eso demuestra que Gobierno no tiene intenciones de ver ni oír. Su intención es imponer, le guste a quien le guste y le incomode a quien le incomode, pues tiene que pagar su deuda con el grupo empresarial al que entregó el transporte público de la entidad. Hasta ahí la publicación.