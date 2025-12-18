14 AÑOS DE CÁRCEL A “EL PATRÓN” POR PLANEAR ATENTADO CONTRA CIRO GÓMEZ LEYVA

Por tentativa de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022, Armando Escárcega Valdez, “El Patrón”, fue sentenciado a 14 años de prisión, luego de que los detenidos por el caso lo señalaron como el autor intelectual del atentado.



Cinco de ellos se declararon culpables de homicidio en grado de tentativa, mientras otras dos personas aceptaron su responsabilidad por el delito de asociación delictuosa, en el marco de un procedimiento abreviado, para recibir la pena mínima establecida por la ley.



Tras ser detenido el 16 de octubre de 2023, en la ciudad de Delano, California, Estados Unidos, El Patrón fue puesto a disposición del juez competente para su extradición.



Como se recordará el periodista Gómez Leyva fue víctima de un atentado en el 2022 cuando la camioneta donde viajaba fue atacada a balazos por dos personas que iban en una moto, cerca de su domicilio en la colonia Florida de la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.



