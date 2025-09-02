¡ULTIMÁTUM DE EMPRESARIOS DE CAMPECHE Y TABASCO A PEMEX! LES PAGA CUANTO ANTES O TOMARÁN MEDIDAS DRÁSTICAS

Al tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo iniciaba la ceremonia de su Primer Informe de Gobierno, líderes de empresarios de los Estados de Campeche y Tabasco exigieron por enésima ocasión a Pemex, el pago de adeudos millonarios que rebasaron ya los 430 mil millones de pesos, y advirtieron que de persistir esta situación se verán obligados a tomar acciones drásticas, que por el momento no detallaron en qué consistirán.

De acuerdo con una publicación de la página Política Peninsular, también expusieron que tan sólo en la entidad campechana, el impago de la petrolera ha propiciado este año la pérdida de más de 20 mil empleos.

Rubén Rosiñol Abreu, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres de Negocios de Ciudad del Carmen, y diversos líderes empresariales externaron su molestia a la mandataria federal y urgieron al cumplimiento del pago.

El Gobierno de Sheinbaum aún no nos paga, por lo que la deuda se incrementó irracionalmente en las 45 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amescap), porque no hemos recibido ningún tipo de pago de Pemex, al contrario, los adeudos siguen elevándose y al cierre del 2024, la cifra rebasó los 430 mil millones de pesos, lamentó Rafael Espino la Peña, presidente de la Amescap.

De total de la deuda, alrededor del 19% corresponde a empresas afiliadas a la Amescap, estimó, y desmintió el discurso de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien aseguró que ya iniciaron los pagos a proveedores de Pemex.

Espino de la Peña pidió a las autoridades ponerse al corriente cuanto antes con los pagos, pues la situación en los Estados petroleros es crítica, donde ha habido cientos de despidos de personal y se afecta la producción de petróleo nacional.

“Muchas empresas de la Amescap son multinacionales, tienen operaciones en más de 120 países, y tristemente ven a México como el país que más dilata los pagos, lo que puede afectar la competencia internacional”, advirtió.

En declaración conjunta, los empresarios señalaron que la falta de pagos de Pemex ha generado también el cierre de múltiples empresas proveedoras, la fuga de inversiones y la imposibilidad de acceder a créditos bancarios.

Reiteraron su llamado a la petrolera a que atienda con urgencia este problema que, afirmaron, no sólo afecta a las empresas locales, sino también a miles de familias que dependen de esta cadena productiva en el sureste del país.

Estuvieron en el presídium José Encarnación Cajun Uc, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen; Ileana Herrera Pérez, dirigenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Carmen; Olimpia Álvarez, secretaria del CCEC; Gonzalo Hernández Pérez, vicepresidente del CCEC; Eustacio Pérez García, presidente del Frente Amplio de Servicios Petroleros en Tabasco, además de Rubén Rosiñol y Rafael Espino de la Peña.

También habló Rosa Irma Reyes Compañ, quien igualmente exigió el cumplimiento de pago para reactivar la economía en la Isla.

Por su parte, el empresario Eduardo Badillo fue contundente al criticar el incumplimiento de pago de la petrolera mexicana, y pidió unidad “desde abajo” lo que incluye a trabajadores que perdieron su empleo para reclamar la paga.

Fuente: Política penínsular