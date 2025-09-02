NUEVOS MINISTROS Y MINISTRAS “PURIFICAN” BASTONES DE MANDO

SERÁ UNA CORTE DISTINTA Y NO ESTARÁ AL SERVICIO DEL PODER: HUGO AGUILAR

En ceremonia realizada en la zona arqueológica de Cuiculco, al menos 6 de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron en la consagración de los “bastones de mando” que recibirán previo a su toma de protesta ante el pleno del Senado de la República.



En breve intervención, el ministro presidente del máximo tribunal de México, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la actual integración de la Corte “será distinta y diferente a las anteriores”, debido a que su actuación no estará regida por el dinero o el poder, “sino el servicio al pueblo y a cada uno de ustedes”.



Sin el ministro Aristides Rodrigo Guerrero García, que sufrió un accidente vehicular la semana pasada, y las ministras Loreta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, Aguilar Ortiz agregó que existe un compromiso de los nuevos ministros y ministras para actuar en favor de las personas.



Además, dijo que la ceremonia ejecutada por médicas tradicionales, marakame y caracoleros, “es un reconocimiento de los pueblos originarios a los nuevos ministros y ministras”, incorporando además el “simbolismo espiritual y cosmovisión” de las comunidades indígenas de México.



El ministro Aguilar Ortiz también consideró que la entrega del bastón de mando a los integrantes del nuevo pleno de la Suprema Corte también representa “la rectitud, el equilibrio, la vida y el tiempo”, y vincula la impartición de justicia “con el árbol sagrado, los cuatro rumbos del universo y la cultura del maíz”.



El bastón de mando será entregado a los nuevos ministros y ministras por un grupo de autoridades y representantes de algunos pueblos indígenas y afromexicanos, quienes han entregado reconocimientos similares, primero al expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



Posterior a este rito de consagración, será la Ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio en la Plaza de la Constitución.



Vía: Aristegui Noticias.