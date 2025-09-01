OPINIÓN: CLARA ESCUCHA HAY ¡CENSURA JUDICIAL POR EL GOBIERNO DE CAMPECHE!

Por: Locutor Dr. Derecho René Narváez Lozada

• URGE LA INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

• JUEZA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE VIOLÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL DE UN AMPARO.

• CIUDADANOS DE CAMPECHE Y ABOGADOS ALERTAN QUE EL CASO DEL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ ABRE LA PUERTA A LA REPRESIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UN “PUEBLO DEL SILENCIO”

En estos días, ante el escándalo producido por “la violencia policial y de las autoridades del gobierno estatal de Campeche en contra del exdirector del Diario Tribuna” Se abre el análisis del caso y entra el debate de la sociedad.

¡Alguien tiene que decir lo que está pasando en el Estado de Campeche y que el gobierno federal ignora o esta permitiendo!

“Se debe garantizar la LIBERTAD DE EXPRESIÓN” (Sic) Claudia Sheinbaum. Pero la gobernadora Layda no acata el llamado PRESIDENCIAL y no la respeta la libertad de expresión.

Y se entra al estudio social y jurídico y sus efectos en los Derechos humanos del periodista y la ciudadanía en caso de que LA LEY CENSURA O LEY MORDAZA impuesta por la Gobernadora LAYDA SANSORES mediante los Tribunales locales prospere… Uf uf y más uf.

Durante la segunda sesión de Derechos Humanos de la Red Interamericana de Abogados Litigantes A.C., convocada por el jurista reconocido DR. RICARDO COLORADO y centrada la tónica del tema en el análisis teórico del texto «Derecho y Razón», su servidor el periodista y locutor Dr. René Narváez Lozada “La voz de México” en mi estilo apasionado mismo que ocupo al dar mis clases y en el uso del micrófono “aborde los principios del derecho constitucional de legalidad, justicia, derecho a la información, a la libertad de opinión e igualdad y al DERECHO HUMANO a la libertad de expresión en los medios de comunicación de PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, REDES SOCIALES y medios de intensidad y penetración masiva, tomando como marco de referencia “el caso de la vida real del periodista campechano Don. Jorge Luis González Valdez” quién como un acto arbitrario de las autoridades del estado empezando por la jefa del ejecutivo estatal y luego por los tribunales “ha sido REPRIMIDO POR EL GOBIERNO ESTATAL y censurado judicialmente por órdenes directas de la gobernadora de Campeche, Licenciada Layda Sansores.

Curiosamente se dice que esto lo ha hecho la gobernadora Layda Sansores, en desobediencia a la orden de un Tribunal federal en cumplimiento de un AMPARO, pero lo más grave desoyendo lo dicho por CLAUDIA SHEINBAUM la presidenta de MÈXICO quién en su conferencia de las mañaneras le pidió respetarla LIBERTAD DE EXPRESIÓN y no censurar al periodista ni a la prensa. Lo que no le valió respeto y obviamente “no obedeció”

En su intervención, el periodista Jorge González expuso que su caso las acciones en su contra “No sólo vulnera su derecho a la libertad de expresión, sino que también afecta derechos fundamentales como el trabajo, la familia y la dignidad humana protegidos por la Constitución Mexicana, actos por cierto que son de IMPOSIBLE REPARACIÓN dañando su imagen y reputación pública y la vida íntima de su familia y persona.

“Hoy vemos cómo esa barrera infranqueable entre el Estado y el individuo se resquebraja con artificiales reformas sacadas de la manga como conejo de la suerte y criterios judiciales interpretados de manera errónea que violentan con sus analogías la exacta aplicación de la ley y violan lo que exige el artículo 17 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y la Constitución del Estado libre y soberano de Campeche e incluso violentan los tratados internacionales suscritos por MÈXICO y LA CARTA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU ARTÍCULO 19, por lo que limitan la crítica a las autoridades y al poder que ellas representan.

El Dr. Colorado quien es reconocido como un abogado litigante muy duro dijo fuerte y contundente, lo que ratificó con su postura el Locutor y Dr. René Narváez Lozada y reafirmó como afectado y víctima el periodista Jorge Luis. Quién categórico dijo:

“No se puede callar a una sociedad ni cerrar los medios de comunicación como se ha hecho en Campeche en este momento por opiniones incómodas”, afirmó.

Recordó que su caso trascendió a nivel nacional e internacional, por lo que el grupo de periodistas REPORTEROS 2025 lidereado entre otros por el periodista Rafael Flores Martinez ex colaborador de Jacobo Zabludovsky y de XEW protestaron afuera de la Camara de Senadores de México y alertó que hay más de 300 periodistas y ciudadanos silenciados en entidades gobernadas por el partido político de Morena, la llamada 4 Transformación “incluyendo alarmantemente los 32 casos documentados ya en Campeche” Donde la gobernante con la complicidad del Poder Judicial estatal “ha obligado a los periodistas que le pidan perdón públicamente” ¡Aunque. Usted no lo crea!

El periodista destacó que la censura previa impuesta mediante medidas judiciales viola los artículos 1º, 5, 6º, 7º, 8, 14, 16, 17, 27, 28 y 133 constitucionales, de nuestra CARTA FEDERAL, además del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Señaló que las restricciones judiciales incluyen la suspensión de su labor periodística, el cierre de su programa “Expediente” y para hacer más arbitrarios los actos de los tribunales y el estado como gobierno de Campeche, “por si fuera poco la imposición de un interventor judicial que supervise sus contenidos antes de su publicación” lo que calificó como “un retroceso a las libertades, actos propios de un Estado fallido”.

El de la voz Dr. Narváez subraye que esta situación no es posible ni tolerante ya que refleja “Cómo el Estado-Gobierno vulnera las garantías fundamentales de protección constitucional” bajo el pretexto de aplicar el derecho, generando “un control social que recuerda al panóptico descrito por Foucault.” Por si fuera poco viola “La Constitución de 1917 y “La Declaración Universal de 1948 que fueron concebidas para impedir estos abusos de poder donde incluso han incurrido en la TORTURA del periodista Jorge a quién golperaron los policías”

“No podemos permitir que la censura judicial se convierta en norma”, advirtió.

Finalmente, el decano del periodismo Campechano reconocido ampliamente por la sociedad y los periodistas Jorge González llamó a la ciudadanía y los abogados a defender “la libertad de expresión como pilar de la DEMOCRACIA” advirtiendo que su caso evidencia una estrategia judicial para silenciar voces críticas.

El de la voz dijo no se puede permitir LA LEY CENSURA y lo reitero el periodista Jorge Luis González al decir “Si aceptamos supervisores que revisen lo que vamos a decir, divulgar, opinar, publicar, o difundir, pasaremos de tener una LEY MORDAZA, y llegar a ser el pueblo del silencio”, concluyó.

Le pregunto a ustedes por si no sabían que tan grave es el problema que “Históricamente CAMPECHE es el primer estado de la Republica mexicana que no tiene en este momento PERIODICOS de circulación estatal es decir PRENSA ESCRITA”

Por lo que es urgente la intervención del Gobierno federal mexicano porque esto ya esta en la mira de todo el mundo y de no detenerse se irá a las instancias internacionales, lo que sentará un grave precedente en el gobierno actual de la Presidenta de MÈXICO la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Y perjudicará su imagen pública ya que de seguir la represión en Campeche esto demostraria que no ha sido una fiel garante de los Derechos humanos y fundamentales en protección a los periodistas…

La foto es un testimonio publico de la violencia que ha sufrido el periodista Jorge Luis González, por parte de las autoridades estatales y la policía y se dice que la TORTURA fue por ordenes de la gobernadora Layda Sansores…

Hacemos un llamado URGENTE a la prensa internacional y nacional y a la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización de los Estados Americanos OEA y a todas las organizaciones de periodistas del mundo declaró RENÉ NARVÁEZ “La voz de México”… ¡Exiguimos justicia!