SHEINBAUM ANUNCIA TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL, CONCLUSIÓN DE TRAMO DEL TREN MAYA Y PROYECTO DE AGUA PARA CAMPECHE

En su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances en infraestructura y salud que benefician a Campeche. Mencionó la próxima conclusión del Hospital Infantil en Ciudad del Carmen, dentro del compromiso de garantizar servicios médicos gratuitos y de calidad mediante el fortalecimiento del IMSS, el Issste y el IMSS Bienestar. Hasta ahora se han construido 15 hospitales, y de los 16 que aún faltan por construir, se encuentra el materno infantil, considerado un proyecto prioritario en salud.

Asimismo, Sheinbaum señaló que durante este año se concluyeron obras heredadas del expresidente López Obrador, incluyendo el tramo Escárcega-Chetumal del Tren Maya. También mencionó que habrá un proyecto de agua potable para Campeche, dentro de los 20 proyectos se desarrollarán en el país. La inversión total de estos proyectos asciende a 58 mil millones de pesos para 2025, destinados a iniciativas coordinadas con estados y municipios.